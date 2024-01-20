Мобилизованный морпех победил в рукопашной схватке на Донецком направлении

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Мобилизованный в Якутии боец штурмового подразделения с позывным Куба ликвидировал на Донецком направлении в рукопашной схватке боевика ВСУ, еще одного взял в плен, а третий обнаруженный при проверке дома сбежал. В здании было темно, и россиянин не сразу заметил противников, пока те не напали на него со спины, пишет РИА Новости.

Я пока перезарядку автомата делал, он уже на спину залез — повалить меня. Я не успел перезарядиться. Все на адреналине было. <...> Бой на рукопашку пошел, кто быстрее. <...> Подрались чуть-чуть. Повалил его, за голову держал, потом нож достал, — цитирует агентство слова Кубы.

Ранее штурмовые группы десантников из Ярославля успешно овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска. Гвардейцы «крылатой пехоты» провели скрытную и незаметную атаку на опорный пункт, подойдя с разных направлений. Опорный пункт был обнаружен с использованием беспилотного летательного аппарата. Полученные координаты позволили провести артиллерийский удар и использовать FPV-дроны для нанесения точечных ударов. После этого штурмовики успешно захватили и зачистили объект.

В ночь на 20 января группировка войск «Запад» успешно отразила четыре контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении. Основная нагрузка легла на мотострелковые соединения группировки, которые действовали совместно с артиллерией и армейской авиацией.