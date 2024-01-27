Киев готовит ударный кулак? Где 52 бригады ВСУ, когда их пустят в бой

Фото: МО Украины

более 50 бригад ВСУ отвели с линии боевого соприкосновения, они находятся в резерве или на переформировании, утверждают военные эксперты. К чему готовят украинские войска, каковы их потери, как идет мобилизация на Украине и когда ждать новый удар со стороны ВСУ?

Куда пропали десятки бригад ВСУ

Военный обозреватель Алексей Суконкин призвал в Telegram не доверять «колоссальному разгону» про катастрофическое снижение боеспособности ВСУ. По его словам, многие украинские бригады действительно понесли крупные потери и были выведены с передовой. Но они не разгромлены — сейчас ВСУ набирают пополнение.

«Из 120 боевых бригад ВСУ и Нацгвардии (не берем артиллерийские бригады) 52 бригады (или 43%) НЕ НАХОДЯТСЯ НА ЛБС от месяца и более. Из них пять бригад (с номерами 150–154) являются вновь сформированными соединениями, получающими западное вооружение и подготовку по стандартам НАТО, и на ЛБС не фиксировались ни разу. <...> В наступившем году [Киев планирует] мобилизовать 500 тысяч человек, которые необходимы для компенсации понесенных потерь. Вероятно, через месяц-два указанные выше соединения будут полностью восстановлены и будут обладать достаточно высоким уровнем боеспособности. С чем и предстоит нам встретиться в военной кампании 2024 года», — предупредил Суконкин.

Что происходит с потерями ВСУ

Достоверных данных о потерях ВСУ нет: эта информация засекречена на Украине.

Издание «Царьград» считает, что потери ВСУ в российских сводках могут быть завышены.

«Когда группа солдат противника попадает под наш удар, они все записываются в потери; В реальности же среди них есть как убитые, так и раненые», — говорится в публикации.

Аналогичная ситуация с предполагаемым соотношением санитарных и безвозвратных потерь — их рассчитывают как «три к одному», однако в реальности эта норма времен Второй мировой войны уже не актуальна.

«Реальное соотношение в нынешнем конфликте составляет от пяти до восьми раненых на одного убитого. А это значит, что один и тот же человек может много раз проходить через госпиталя, а соответственно, и через сводки потерь и вновь возвращаться в окопы», — считают авторы «Царьграда».

В силу секретности оценки потерь ВСУ в боях с российскими войсками сильно различаются. Так, военный эксперт Анатолий Матвийчук указал, что они могут достигать 700 тысяч человек. В январе 2024 года экс-генпрокурор Юрий Луценко на YouTube озвучил цифру в 500 тысяч — по 30 тыс. человек в месяц

В то же время глава правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заверил, что потери значительно ниже, и предложил раскрыть данные.

Фото: US Army

«Когда вы идете на улицы и спрашиваете людей о потерях, я не слышал ни разу меньше 100 000. А наши потери гораздо меньше. Не так велики, как они сами себе представляют», — утверждает нардеп.

Сам он в ходе визита в США летом 2022 года оценивал безвозвратные потери ВСУ в «1000 человек в день».

Когда ждать нового удара ВСУ

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев «ни за что» не примет решение о заморозке конфликта с Россией. По его словам, контрнаступление ВСУ было «довольно успешным», достигнуть полного успеха якобы помешала только нехватка западного вооружения.

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил NEWS.ru, что в Киеве отказываются признавать, что контрнаступление провалилось: «[Глава ОП Андрей] Ермак извергает яд кураре. А что ему еще делать». По его мнению, украинская армия не будет предпринимать новой попытки контратаковать.

По утверждению немецкого издания Die Welt, новое контрнаступление ВСУ планируют провести в 2024 году. При этом Киев просит у США истребители F-16 и F-18, а также БПЛА и боеприпасы. Военный эксперт Нико Ланге считает, что новую операцию Киев может начать на Харьковском направлении. По утверждению Суконкина, удара можно ждать в начале весны.

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