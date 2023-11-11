«Отряд самоубийц». Составлен список самых «невезучих» бригад ВСУ

Фото: Pavlo Pakhomenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Существуют подразделения ВСУ, которые раз за разом сталкиваются с тяжелыми потерями в ходе боев с российскими военными, после чего доукомплектовываются и вновь отправляются на самый «горячий» участок. Какие бригады ВСУ можно назвать самыми невезучими, каковы их потери?

Что случилось с образцово-показательной бригадой «Магура»

47-й штурмовой батальон создан 26 апреля 2022 года (позже преобразован в бригаду «Магура»). После обучения в Европе на немецкой военной базе Графенвер батальон направили на Углегорское направление. Западные СМИ рекламировали подразделение, которое получило американские бронемашины Bradley.

В ходе наступления ЧВК «Вагнер» 47-й батальон сначала без боя оставил Светлодарск, а после в июле 2022 года был выбит с Углегорской ТЭС.

К октябрю 2022 года 47-й батальон по приказу Залужного был преобразован в отдельную механизированную бригаду (ОМБр), численность которой к январю 2023 года достигла 2000 человек.

8 июня 2023 года 47-я бригада «Магура» приняла участие в наступлении украинских войск на Запорожском направлении. ОМБр смогла первой достигнуть Работино, однако потеряла танки Leopard и БМП Bradley. По известным данным, на участке Работино — Вербовое «Магура» потеряла более 3000 человек. Такие потери, как и видео со слезами военнослужащей бригады Алены Риж, а также заявление главного сержанта 47-й бригады Валерия Маркуса о некомпетентности командования бригады, вызвали резонанс в СМИ.

В октябре 2023 года бригада была переброшена под Авдеевку для отражения ударов ВС РФ.

Что происходило с 82-й бригадой ВСУ

Украинская 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада (ОДШБр) была сформирована в марте 2023 года в Черновцах. В ее состав вошли офицеры и рядовые из 80-й десантной бригады и 25-й «Сечеславской» бригады ВДВ Украины. Численность соединения достигала 2000 человек. ОДШБр прошла обучение в Великобритании, получила британские танки Challenger 2, бронемашины Marder и Stryker.

В августе ОДШБр приняла участие в боях в Запорожье. По данным Forbes, бригада стала одним из последних резервных соединений, которые оставались у ВСУ для поддержки наступления. Бригада приняла участие в боях под Работино, где были зафиксированы случаи уничтожения танков Challenger и бронемашин Marder российскими войсками.

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооружённые силы Украины

Потери быстро росли, через месяц Киев начал выводить ОДШБр в тыловые районы для ротации. В конце сентября российские военкоры сообщали с направления, что бригада разбита. До конца она не была выведена с передовой и продолжает нести потери.

Как пыталась обороняться 128-я бригада

128-ю отдельную горно-штурмовую бригаду (ОГШБр) называют «самым невезучим» соединением украинских войск, которое к середине 2023 года оказалось укомплектованным на 90% из мобилизованных. «Закарпатская» горно-штурмовая бригада сильно пострадала в ходе конфликта в Донбассе, попав в июле 2015 года в Дебальцевский котел.

Соединение принимало участие в боевых действиях против ВС РФ с начала СВО. Станица Луганская, которая входила в зону ответственности бригады, была взята на третий день операции, 26 февраля.

В апреле ОГШБр обороняла Попасную. В ходе боев против ЧВК «Вагнер» Попасная была взята за несколько недель, 128-я бригада понесла потери в котле в районе Горское-Золотое.

Летом 2022 года бригада принимала участие в боях за Северодонецк: оттуда они вынуждены отступить в Лисичанск, после чего город был взят 2 июля. После каждого поражения бригаду приходилось доукомплектовывать.

2 сентября 2022 года стало траурным днем в Закарпатье. 128-ю ОГШБр перебросили из Донбасса в Херсонскую область, где в районе Сухого Ставка силы бригады попали в «огневой мешок». Погибло 1,2 тыс. военнослужащих.

Затем бригаду перебросили на оборону Бахмута (Артемовска), где им вновь пришлось встретиться с ЧВК «Вагнер». В боях за Соледар «Закарпатская» попала в окружение и понесла большие потери — до половины личного состава.

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооружённые силы Украины

В дальнейшем бригаду перебросили в «запорожскую мясорубку» — район населенных пунктов Пятихатки и Лобковое. Значительные потери бригада понесла на минных полях.

В ноябре 2023 года в 128-й бригаде российский ракетный удар уничтожил несколько десятков офицеров, собравшихся на торжественное построение в прифронтовой зоне в Запорожье. На построение в деревне Димитрово опоздал комбриг Дмитрий Лысюк. Погибло порядка 50 украинских военнослужащих.

«В общей сумме 128 ОГШБр уничтожали 6 раз, то есть в общей сумме потери за 1,5 года составили не менее 10 000 человек убитыми и ранеными», — утверждают в Сети.

Точной информации о количестве погибших нет, потери ВСУ засекречены. В связи с большими потерями 128-й бригады в Соледаре в венгерских СМИ появлялись предположения, что Киев ввел ограничения на количество похорон в день в городе Мукачево, поэтому тела погибших жителей Закарпатья хранятся в рефрижераторах.

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