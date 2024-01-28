Названо оружие, которым армия России обратила ВСУ в бегство под Харьковом Меркурис: удары российских «Солнцепеков» обратили ВСУ в бегство под Харьковом

Фото: МО РФ

Удары российских тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» обратили в бегство Вооруженные силы Украины под Харьковом, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале. По его словам, все атаки украинских военных в регионе были отражены, им пришлось ретироваться.

Известно также, что россияне ударили по противнику ужасающими, невероятно мощными огнеметными системами ТОС, — отметил эксперт.

Ранее Меркурис заявил, что ВСУ ежедневно теряют около 1200 бойцов. По его словам, российская армия применяет тактику активной обороны, поэтому Киев несет большие потери. Аналитик также отметил, что ВС РФ улучшили свои позиции по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Он подчеркнул, что в ближайшие месяцы Россия нарастит арсенал вооружений. Меркурис добавил, что ВСУ не смогли бы достигнуть таких объемов оружия даже при поддержке США.

Как сообщили в Минобороны РФ, российские войска с помощью тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» нанесли три удара по опорным пунктам ВСУ на Купянском направлении в зоне СВО. По данным военного ведомства, все намеченные цели были успешно ликвидированы.

До этого стало известно, что российские войска нанесли удар по военной технике ВСУ на Кураховском направлении с применением беспилотных летательных аппаратов «Ланцет». На обнародованном видео показано, как оператор беспилотника-камикадзе одним точным ударом поразил танк противника.