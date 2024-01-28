Российские «Ланцеты» превратили танк ВСУ в металлолом ВС РФ нанесли удар по украинской технике в зоне СВО с применением «Ланцетов»

Фото: МО РФ

Российские войска нанесли удар по военной технике Вооруженных сил Украины на Кураховском направлении с применением беспилотных летательных аппаратов «Ланцет». На видео, опубликованном в Telegram-канале «ЖелеZные каски», показано, как оператор беспилотника-камикадзе одним точным ударом поразил танк противника.

До этого военный корреспондент Андрей Руденко показал кадры работы операторов «Ланцетов» на Донецком направлении в зоне СВО. На опубликованных видео беспилотники поразили украинское орудие стандартного для НАТО калибра 155 мм. По словам журналиста, украинским военным стало опасно выезжать на огневые позиции из-за ведущейся на них охоты с воздуха.

Ранее российские войска с помощью расчетов тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» нанесли тройной удар по опорным пунктам ВСУ на Купянском направлении. Корректирование огня осуществлялось с помощью специалистов беспилотной авиации, а стрельба велась на расстоянии более 4,5 км с использованием систем топогеодезической привязки. В Минобороны РФ подчеркнули, что «Солнцепеки» ежедневно применяются в зоне СВО для поражения позиций противника.