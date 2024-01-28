Британский эксперт назвал ежедневные потери ВСУ Британский аналитик Меркурис: ВСУ ежедневно теряют около 1200 бойцов

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины ежедневно теряют около 1200 бойцов, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале. По его словам, российская армия применяет тактику активной обороны, поэтому Киев несет большие потери.

Меркурис отметил, что ВС РФ улучшили свои позиции по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Он подчеркнул, что в ближайшие месяцы Россия нарастит арсенал вооружений. Меркурис добавил, что ВСУ не смогли бы достигнуть таких объемов оружия даже при поддержке Пентагона.

Ранее журналист Кристоф Ваннер заявил в репортаже для телеканала Welt, что Вооруженные силы России имеют существенное превосходство над украинской армией. Он пояснил, что российским солдатам, в частности, удалось добиться впечатляющих результатов на Донецком направлении.

До этого в американском Институте изучения войны сообщили, что ВС России продвинулись на Купянском, Кременском, Артемовском, Авдеевском и Запорожском направлениях. Эксперты пришли к такому выводу, проанализировав видеозаписи с линии фронта, опубликованные в Сети.

Ранее сообщалось, что бойцы 47-й дивизии ВС РФ заняли населенный пункт Табаевка в Харьковской области. Подразделения Западного военного округа продолжили продвижение после взятия под контроль Крахмального на Купянско-Сватовском направлении. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.