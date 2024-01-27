«РВ»: бойцы 47-й дивизии ВС России выбили военных ВСУ из Табаевки «РВ»: бойцы 47-й дивизии ВС России заняли Табаевку в Харьковской области

Фото: МО РФ

Telegram-канал «РВ» сообщил, что бойцы 47-й дивизии ВС РФ заняли населенный пункт Табаевка в Харьковской области. По данным канала, подразделения Западного военного округа продолжили продвижение после взятия под контроль Крахмального на Купянско-Сватовском направлении. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Сегодня штурмовики группировки «Запад» выбили ВСУ из н. п. Табаевка в Купянском районе, — говорится в сообщении.

По данным канала, Генштаб ВСУ сообщил в утренней сводке, что на Купянском направлении армия России за минувшие сутки провела 13 атак у Табаевки и Стельмаховки. По информации «РВ», продолжаются атаки ВС России в направлении Берестового.

Британская газета The Telegraph ранее сообщила, что генералы ВСУ начали беспокоиться о темпах производства вооружений в России, которые опережают западные страны. По словам экспертов, сложившаяся ситуация со временем может дать РФ существенное превосходство.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер ранее заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что Украина может потерять контроль над такими городами, как Одесса, Николаев, Харьков и Днепропетровск.

Он добавил, что если Украина и Запад будут настаивать на том, чтобы не вести переговоры с Москвой, то ВС РФ выполнят все свои задачи спецоперации при помощи военной силы. Риттер добавил, что российские войска могут дойти вплоть до польской границы.