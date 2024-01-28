В Германии признали доминирование ВС РФ в зоне спецоперации Welt: ВС РФ завладели инициативой почти на всех участках фронта

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России имеют существенное превосходство над украинской армией в зоне специальной военной операции, заявил журналист Кристоф Ваннер в своем репортаже для немецкого телеканала Welt. Он пояснил, что российским солдатам, в частности, удалось добиться впечатляющих результатов на Донецком направлении.

Мы видим, что русские продолжают удерживать инициативу в своих руках в этом конфликте, — отметил корреспондент.

Ранее в американском Институте изучения войны (ISW) сообщили, что Вооруженные силы России продвинулись на Купянском, Кременском, Артемовском, Авдеевском и Запорожском направлениях. Специалисты пришли к такому выводу, проанализировав видеозаписи с линии фронта, опубликованные в Сети. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого пресс-служба Минобороны России сообщала, что вертолет Ка-52 российских ВКС уничтожил взводный опорный пункт украинских войск на Купянском направлении. Там отметили, что после применения авиационных средств поражения с кабрирования летчики выполнили противоракетный маневр, отстрелили тепловые ловушки и вернулись на аэродром базирования.

В свою очередь польский генерал Леон Коморницкий считает, что Украина и Запад находятся в критическом положении из-за ситуации в зоне СВО. До этого он заявлял, что российская армия перешла к тактике полного уничтожения противника. Киев, по его мнению, сильно просчитался, промедлив с планами по контрнаступлению.