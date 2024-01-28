В США сообщили о продвижении ВС России на пяти направлениях в зоне СВО ISW: ВС РФ продвинулись на пяти направлениях в зоне СВО

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России продвинулись на Купянском, Кременском, Артемовском, Авдеевском и Запорожском направлениях, следует из новой сводки американского Института изучения войны (ISW). Специалисты пришли к такому выводу, проанализировав видеозаписи с линии фронта, опубликованные в Сети. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Аналитики отметили, что видеозапись с геолокацией, опубликованная 27 января, показывает, что российская армия продвинулась к западу от села Синьковка на Купянском направлении. Тем временем еще один ролик, опубликованный накануне, подтверждает, что силы ВС РФ пробились с боями к востоку от Макеевки в ДНР и к западу от села Диброва под Артемовском. ISW обращает внимание, что Минобороны РФ подтвердило продвижение в районе Кременной в направлении Лимана.

Также специалисты зафиксировали продвижение российской армии с боями в районе Авдеевки. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 27 января, демонстрирует, что ВС РФ вышли к югу от поселка Веселое к северо-востоку от Авдеевки. Войска также продвинулись в западной части Запорожской области. Тем временем позиционные бои продолжаются в районе Артемовска, Георгиевки и под Донецком.

Ранее сообщалось, что бойцы 47-й дивизии ВС РФ заняли населенный пункт Табаевка в Харьковской области. Подразделения Западного военного округа продолжили продвижение после взятия под контроль Крахмального на Купянско-Сватовском направлении. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.