«Солнцепеки» нанесли тройной удар по опорникам ВСУ под Купянском

Фото: МО РФ

Боевая работа расчетов ТОС-1А «Солнцепек»

Российские войска с помощью расчетов тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» нанесли три удара по опорным пунктам Вооруженных сил Украины на Купянском направлении в зоне специальной военной операции, сообщило Министерство обороны РФ. По данным военного ведомства, все намеченные цели были успешно ликвидированы.

На Купянском направлении расчеты ТОС-А1 «Солнцепек» Западной группировки войск нанесли три удара по взводным опорным пунктам механизированной бригады Вооруженных сил Украины. <...> Все намеченные цели были успешно поражены, — говорится в сообщении.

Корректирование огня осуществлялось с помощью специалистов беспилотной авиации. Стрельба велась на расстоянии более 4,5 км с применением систем топогеодезической привязки. Как подчеркнули в Минобороны, расчеты ТОС-А1 «Солнцепек» ежедневно используют в зоне СВО для поражения опорных пунктов, бронетехники и сооружений украинской армии.

Ранее вертолет Ка-52 ВКС РФ поразил взводный опорный пункт ВСУ на Купянском направлении. После применения авиационных средств поражения с кабрирования пилоты выполнили противоракетный маневр, отстрелили тепловые ловушки и вернулись на аэродром базирования.