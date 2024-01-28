Генерал ВСУ сделал неожиданное признание после ударов ВКС Кривонос: Украина до ударов ВКС в декабре производила дальнобойные ракеты

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Украинский военно-промышленный комплекс был способен разрабатывать дальнобойное оружие до того момента, как Россия нанесла ракетный удар 29 декабря прошлого года, сообщил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Прямой». По его словам, страна обладала соответствующим вооружением и до указанной даты сохраняла возможность его производства.

Оружие дальнего действия у нас было, и до 29 декабря мы были способны его производить, — заявил Сергей Кривонос.

Генерал также отметил, что объект, где Украина осуществляла разработку ракетных систем, подвергся удару. Кривонос задался вопросом, возбуждались ли уголовные дела Службой безопасности Украины против лиц, ответственных за «утечку информации» из ключевых предприятий военно-промышленного комплекса. Однако в СБУ отрицательно ответили на его запрос.

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что главная задача 2023 года для Вооруженных сил России по срыву контрнаступления ВСУ успешно выполнена. По его словам, этому способствовал ряд определяющих факторов, в число которых вошло создание эффективной системы оборонительных рубежей, высокая боеспособность всех частей и подразделений, надежность и результативность российской военной техники.