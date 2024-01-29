В НАТО рассказали, когда состоятся переговоры между Россией и Украиной Экс-главком НАТО Ставридис: диалог России и Украины пройдет после выборов в США

Фото: Panayiotis Tzamaros/ZUMAPRESS/Global Look Press

Возможность для проведения мирных переговоров между Россией и Украиной появится после выборов президента США в конце текущего года, заявил бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. По его словам, конфликт завершится «по сценарию Корейской войны», и Россия сохранит контроль над Крымом и некоторыми украинскими территориями, передает The Hill.

Я считаю, что ближе к концу года, вероятно, после проведения американских выборов (президента) перед нами откроется окно для проведения переговоров, — сказал Ставридис.

Ранее Bloomberg сообщало, что Москва готова начать диалог по будущему Киева, в том числе по переговорам о мерах безопасности Украины, соответствующее предложение Россия передала США по неофициальным каналам. В публикации говорится, что российский лидер якобы «может быть готов» отказаться от настаивания на нейтральном статусе Украины и даже, возможно, согласиться на ее присоединение к НАТО, но взамен этого Москва потребует от Киева окончательного признания утраченных территорий.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия была, есть и будет открыта для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что Москва настроена продолжать специальную военную операцию до достижения своих целей.