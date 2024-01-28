«Не хотят сражаться»: в США предложили Украине отдать территории России AT: Украина должна отдать территории России из-за нежелания украинцев сражаться

Фото: МО Украины

Украине следует отказаться от территорий, так как граждане страны не хотят сражаться за нее, написала обозреватель Моника Шоуолтер в статье для American Thinker. Она усомнилась в целесообразности финансирования Киева в подобных условиях.

Украинская армия в значительной степени мертва, и слишком много молодых украинцев эмигрируют за границу. Если они не хотят сражаться за свою страну, почему мы должны финансировать эту авантюру, — написала Шоуолтер.

По ее мнению, лучшим вариантом представляется достижение договоренностей с российской стороной о мире. Шоуолтер не исключила возможность проведения референдума, «учитывая, что значительная часть восточной Украины все равно предпочла бы быть частью России».

Вместе с тем она упомянула аресты американских журналистов на Украине. Автор статьи считает логичным отказать Киеву в финансировании на фоне этих событий, а также предать огласке ситуацию с коррупцией среди украинской элиты.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Украина может потерять контроль еще над четырьмя городами. Экс-военный считает, что это будут Одесса, Николаев, Харьков и Днепропетровск. По его мнению, если Украина и Запад будут продолжать настаивать на том, чтобы не вести переговоры, то тогда Москва выполнит все задачи в рамках спецоперации при помощи военной силы.