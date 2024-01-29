Евросоюз нацелился на «слабости» Венгрии из-за вето на помощь Украине FT: ЕС разрушит экономику Венгрии за отказ снять вето с помощи Украине

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Европейский союз может саботировать экономику Венгрии, если она не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля, сообщила газета Financial Times со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ ЕС. В нем говорится, что Брюссель намерен в случае необходимости ударить по «экономическим слабостям» Будапешта.

В частности, ЕС собирается поставить под угрозу венгерскую валюту. А также вызвать недоверие инвесторов в попытке нанести ущерб «рабочим местам и экономическому росту» страны, указал автор материала.

В случае отсутствия соглашения на саммите 1 февраля другие главы государств и правительств публично заявят об этом в свете неконструктивного поведения венгерского премьер-министра (Виктора Орбана. — NEWS.ru), — передает издание.

Ранее сообщалось, что Европейская служба внешних связей разрабатывает новый план по оказанию помощи Украине. Он предусматривает создание фонда для обхода вето, наложенного Венгрией на выделение помощи Киеву. Фонд включит в себя порядка €6,5 млрд из активов внебюджетного Европейского фонда мира и будет выделять ежегодно до €5 млрд с 2024 по 2027 год.

До этого президент Венгрии Каталин Новак в интервью американской телекомпании CNBC заявила, что международное сообщество сможет добиться урегулирования конфликта на Украине только при наличии диалога с Россией. По ее мнению, поиск пути к миру — это сложная задача и успеха можно достичь только через переговоры с обеими сторонами, включая Москву.