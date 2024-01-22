ЕС разрабатывает план помощи Киеву в обход Венгрии WSJ: ЕС хочет создать фонд помощи Киеву для обхода наложенного Венгрией вето

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Европейская служба внешних связей разрабатывает новый план по оказанию помощи Украине, заявила газета Wall Street Journal со ссылкой на проект документа, к которому она получила доступ. Там отметили, что он предусматривает создание фонда для обхода вето, наложенного Венгрией на выделение помощи Киеву.

Европейская служба внешних связей предлагает создать специальный военный фонд Украины, который включит около 6,5 миллиарда евро из активов внебюджетного Европейского фонда мира (European Peace Facility, EPF) и будет выделять до 5 миллиардов евро в год с 2024 по 2027 год, — пишет газета.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) ради согласования четырехлетнего пакета финансовой помощи Украине в размере €50 млрд выразила готовность пойти на уступки Венгрии по некоторым позициям. Уточняется, что Брюссель может предоставить Будапешту возможность прекратить действие сделки в 2025 году в рамках механизма пересмотра пакета, а Венгрия сможет прекратить договоренности, если сочтет, что Киев в помощи не нуждается.

До этого Венгрия выразила готовность снять свое вето на предоставление финансовой помощи ЕС Украине в обмен на доступ к средствам из европейских фондов, предназначенным для Будапешта. Советник премьер-министра страны по политическим вопросам Балаж Орбан подчеркнул, что членство Украины в блоке остается «красной линией».