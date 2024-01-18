В Венгрии назвали способ закончить конфликт на Украине Каталин Новак: для урегулирования конфликта на Украине нужен диалог с Россией

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Международное сообщество сможет добиться урегулирования конфликта на Украине только при наличии диалога с Россией, заявила президент Венгрии Каталин Новак в интервью американской телекомпании CNBC в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. По ее мнению, поиск пути к миру — это сложная задача, и успеха можно достичь только через переговоры с обеими сторонами, включая Москву.

Поиск пути к миру является главной задачей, но это будет чрезвычайно сложно. Рискну предположить, что невозможно будет достичь мирных переговоров без участия обеих сторон. Думаю, что, не поговорив с Россией и не попытавшись усадить ее за стол переговоров, мы не добьемся успеха, — заявила Новак.

Президент Венгрии выразила уверенность, что переговоры и прекращение огня могут привести к миру, который все стремятся достичь. Новак также подчеркнула схожесть позиций Венгрии и других стран Евросоюза относительно Украины, отметив, что разногласия связаны в основном с методами урегулирования конфликта. Венгрия поддерживает мирные переговоры, в то время как некоторые союзники в ЕС и НАТО предпочли поставки вооружений для украинской армии.

В середине декабря венгерский премьер-министр Виктор Орбан заблокировал поправки в бюджет ЕС на 2024–2027 годы, предусматривавшие выделения Украине €50 млрд. Орбан заявил, что готов снять вето на предоставление финансирования в обмен на доступ к средствам из европейских фондов, предназначенным для Будапешта. При этом он подчеркнул, что членство Украины в сообществе остается «красной линией».