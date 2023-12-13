В Венгрии поставили условие ЕС для снятия вето на помощь Украине Bloomberg: Венгрия снимет вето на помощь Киеву, если ЕС разморозит ее средства

Фото: Attila Volgyi/Xinhua/Global Look Press

Венгрия выразила готовность снять свое вето на предоставление финансовой помощи ЕС Украине в обмен на доступ к средствам из европейских фондов, предназначенным для Будапешта, заявил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан в интервью Bloomberg. При этом он подчеркнул, что членство Украины в блоке остается «красной линией».

Сейчас Венгрия препятствует увеличению долгосрочного бюджета ЕС на 2024–2027 годы, включающего €50 млрд финансовой помощи Украине. Она также выступает против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на саммите ЕС 14–15 декабря.

По словам Орбана, для Венгрии ключевые вопросы помощи Украине и финансирование страны отделены друг от друга. При этом если ЕС считает необходимым финансировать Украину из исправленного бюджета ЕС, это делает обе темы взаимосвязанными, отметил он. Советник также добавил, что Венгрия предпочла бы выделение помощи на один год без изменений в бюджете ЕС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Европейский союз не готов и не может принять в свои ряды Украину. Он указал, что на это есть несколько причин, одна из которых — коррумпированность страны. Более того, отметил политик, отчеты об условиях, которые выполнил Киев, являются ложью.