В НАТО не готовы к войне с Россией: новости СВО на вечер 28 января

Фото: МО США

В НАТО нет людей, готовых воевать с Россией, заявил один из основателей украинской бригады «Азов» (террористическая организация, деятельность в России запрещена) и партии «Национальный корпус» (террористическая организация, деятельность в России запрещена) Сергей Коротких. По его словам, которые приводит Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», последние 60 лет «леваки занимались тем, что вытравливали в своих гражданах все мужское». Коротких добавил, что «у американцев такая же проблема». По его мнению, в США убили в своих людях понятие «патриотизм», сделали его токсичным, что это удел каких-то маргиналов, «реднеков».

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 28 января, читайте в материале NEWS.ru.

«Солнцепеки» нанесли тройной удар по опорникам ВСУ под Купянском

Расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» ВС РФ нанесли три удара по опорным пунктам Вооруженных сил Украины на Купянском направлении в зоне специальной военной операции, сообщило Министерство обороны РФ. Все намеченные цели были уничтожены.

Корректирование огня осуществлялось с помощью специалистов беспилотной авиации. Стрельба велась на расстоянии более 4,5 км с применением систем топогеодезической привязки. Как подчеркнули в Минобороны, расчеты ТОС-А1 «Солнцепек» ежедневно используются в зоне СВО для поражения опорных пунктов, бронетехники и сооружений украинской армии.

Фото: МО РФ

На Купянском направлении ВСУ потеряли 150 военнослужащих

На Купянском направлении благодаря активным действиям подразделений Западной группировки войск при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем было улучшено положение по переднему краю, сообщает Минобороны. Противник потерял до 150 военнослужащих, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

ВС РФ отразили шесть атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 32-й, 60-й механизированной бригад, а также 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики.

США не поставляют ВСУ штурмовики А-10 Thunderbolt II

США не передают штурмовики A-10 Thunderbolt II украинской армии, опасаясь их уничтожения российскими войсками, говорится в статье Military Watch Magazine. Издание отмечает, что по этой же причине американцы воздерживаются от поставок на Украину истребителей F-16.

В публикации отмечается, что США уже имели опыт неудачного применения A-10 в Ираке. Штурмовики неоднократно сбивали далеко не выдающимися иракскими средствами ПВО, пишет издание. В общей сложности было повреждено или уничтожено 20 таких самолетов, теперь США не хотят повторного ущерба для репутации своего оружия в ходе украинского конфликта.

Серия взрывов прогремела в Днепропетровске

Несколько взрывов прогремели в Днепропетровске, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, был нанесен ракетный удар по объектам Вооруженных сил Украины. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявляли в пяти областях страны.

Министерство обороны РФ ранее сообщило, что российские войска, применив артиллерию и беспилотники, поразили объекты ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Были уничтожены склады боеприпасов и горючего для техники украинской армии.

Военком напал с ножом на жителя Ивано-Франковской области

В городе Калуши Ивано-Франковской области Украины произошла драка, в ходе которой один из оппонентов ударил другого ножом, сообщила в Facebook (деятельность в РФ запрещена) пресс-служба регионального управления МВД.

«Правоохранители оперативно установили, что между 34-летним и 52-летним мужчинами, местными жителями, произошел конфликт, в ходе которого последний нанес ножевое ранение оппоненту. Пострадавшего доставили в лечебное учреждение, а правонарушителя — в отдел полиции», — сообщили украинские силовики.

Видео драки между мужчиной в военной форме и прохожим появилось в Telegram-каналах накануне. Украинские ресурсы сообщили, что одним из участников конфликта оказался местный военный комиссар.

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