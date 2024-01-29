Российские военные уничтожили пехоту ВСУ с помощью FPV-дронов МО: операторы FPV-дронов уничтожили пехоту ВСУ на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Операторы FPV-дронов группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные блиндажи и пехоту ВСУ в зоне проведения спецоперации на Купянском направлении, сообщила пресс-служба Министерства обороны. По данным оборонного ведомства, на участке фронта разведчики получили данные о наращивании сил противника и передали координаты на командный пункт.

После получения боевой задачи расчеты FPV-дронов группировки войск «Запад» уничтожили вскрытые замаскированные блиндажи с живой силой ВСУ, — уточнили в министерстве.

Ранее российские войска с помощью расчетов тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» нанесли три удара по опорным пунктам Вооруженных сил Украины на Купянском направлении в зоне специальной военной операции. Министерство обороны России сообщило, что все намеченные цели были успешно ликвидированы.

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что главная задача 2023 года для Вооруженных сил России по срыву контрнаступления ВСУ успешно выполнена. По его словам, этому способствовал ряд определяющих факторов, в число которых вошло создание эффективной системы оборонительных рубежей, высокая боеспособность всех частей и подразделений, надежность и результативность российской военной техники.