Стало известно о жертвах после удара ВСУ по Новой Каховке Сальдо: при ударе ВСУ по Новой Каховке погиб мирный житель, еще один ранен

Фото: МО Украины

В результате артиллерийского удара со стороны ВСУ по Новой Каховке погиб один мирный житель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, еще один человек получил травмы.

Второй день подряд Новая Каховка подвергается массированной террористической атаке. С Правого берега велся минометный артиллерийский огонь по всему городу. Пострадали мирные люди в разных концах Новой Каховки. К сожалению, сегодня без жертв не обошлось. Один мужчина ранен и получает в данный момент медицинскую помощь. Другой мирный житель погиб, — отметил Сальдо.

Ранее рабочий пострадал во время удара дрона-камикадзе ВСУ в селе Колотиловка Краснояружского района Белгородской области. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, беспилотник поразил экскаватор. Пострадавший мужчина получил открытый перелом правой голени и рваную рану левой ноги. Врачи оказывают ему помощь.

Вечером 27 января Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. По его словам, обошлось без пострадавших, но повреждения получили линии электропередачи. Он добавил, что абоненты четырех улиц в селе попали под отключение.