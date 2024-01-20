ВСУ обстреляли российский регион Старовойт: ВСУ атаковали Курскую область

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Роман Старовойт

ВСУ обстреляли село Вишнево Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатора региона Роман Старовойт. По его словам, обошлось без пострадавших, однако было выбито несколько окон.

Сегодня вечером со стороны Украины обстреляно село Вишнево Беловского района. Никто из жителей не пострадал. Взрывом выбило окна в спортивном зале и столовой местной школы. Приступим к ремонту, как только позволит обстановка, — написал Старовойт.

За прошедшие сутки ВСУ 10 раз обстреляли ДНР, выпустив по территории республики 40 боеприпасов, сообщали в СЦКК. Там уточнили, что восемь обстрелов зафиксировали на Горловском направлении, еще два — на Донецком. В результате украинских атак в республике пострадал по меньшей мере один человек.

Ранее СМИ обнародовали кадры последствий обстрела жилого многоквартирного дома в Горловке, по которому минувшей ночью ВСУ нанесли артиллерийский удар. На видео с места видно поврежденные балконы и выбитые окна. По словам очевидца, один из украинских снарядов попал в крышу, в квартире частично обрушился потолок.

В середине января ВСУ выпустили по Горловке 15 снарядов натовского калибра. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало. Однако сообщалось, что часть города оказалась обесточена.