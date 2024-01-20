Еще одно село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ Гладков: украинский дрон-камикадзе повредил объект инфраструктуры в Колотиловке

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины снова атаковали Белгородскую область, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, украинский дрон-камикадзе сбросил боеприпас в селе Колотиловка Краснояружского района, в результате чего повреждения получил объект инфраструктуры.

Село Колотиловка Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброшенного осколочного боеприпаса пострадавших нет. Поврежден инфраструктурный объект связи, — уточнил Гладков.

Помимо этого, рассказал губернатор, украинский беспилотник упал и сдетонировал на окраине села Новостроевка-Вторая. В результате взрыва дрона была повреждена линия газоснабжения, из местных жителей никто не пострадал.

Также Гладков сообщил, что село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. В результате атаки в одном жилом доме были выбиты окна, а также посечен фасад. Ни один мирный житель не пострадал, уточнил глава региона.

Ранее белгородцы рассказали, что у них изменилось отношение к обстрелам ВСУ. Так, после атаки украинской армии перед Новым годом люди перестали быть беспечными и начали прятаться в укрытиях во время обстрелов, рассказал местный житель Дмитрий. По его словам, прохожие стали осторожнее, а также начали пугаться громких звуков.