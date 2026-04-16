Матвиенко заявила об огромном потенциале отношений России и Азербайджана

Отношения России и Азербайджана имеют огромный потенциал взаимовыгодного сотрудничества и активно развиваются в самых широких сферах, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой. Она подчеркнула, что президенты двух стран поддерживают постоянный контакт друг с другом. Мероприятие состоялось в рамках 152-й ассамблеи Межпарламентского союза.

Ранее в МИД двух стран отметили, что последовательное укрепление отношений между Россией и Азербайджаном отвечает интересам граждан обоих государств и будет содействовать дальнейшему расширению взаимодействия. Отмечалось, что Москва и Баку также достигли договоренностей по урегулированию последствий крушения самолета AZAL в декабре 2024 года, включая выплату компенсаций семьям жертв и пострадавшим.