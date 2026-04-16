16 апреля 2026 в 11:38

Матвиенко заявила об огромном потенциале отношений России и Азербайджана

Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Отношения России и Азербайджана имеют огромный потенциал взаимовыгодного сотрудничества и активно развиваются в самых широких сферах, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой. Она подчеркнула, что президенты двух стран поддерживают постоянный контакт друг с другом. Мероприятие состоялось в рамках 152-й ассамблеи Межпарламентского союза.

Российско-азербайджанские отношения имеют огромный потенциал взаимовыгодного сотрудничества, развиваются в самых широких сферах. И также мы удовлетворены, как развивается наше межпарламентское взаимодействие, — сказала Матвиенко.

Ранее в МИД двух стран отметили, что последовательное укрепление отношений между Россией и Азербайджаном отвечает интересам граждан обоих государств и будет содействовать дальнейшему расширению взаимодействия. Отмечалось, что Москва и Баку также достигли договоренностей по урегулированию последствий крушения самолета AZAL в декабре 2024 года, включая выплату компенсаций семьям жертв и пострадавшим.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

