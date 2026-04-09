Философский мост на остров Канта торжественно открыли в Калининграде

В Калининграде в четверг, 9 апреля, открыли Философский мост через реку Преголю, написал в MAX глава региона Алексей Беспрозванных. Теперь у жителей и гостей города появилась возможность напрямую попасть с улицы Гюго на остров Канта. В церемонии открытия приняла участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Теперь добраться до острова Иммануила Канта с улицы В. Гюго и набережной Петра Великого стало гораздо проще и быстрее. Этой связки городу давно не хватало, — написал глава региона.

Беспрозванных также добавил, что в Калининградской области продолжается благоустройство острова Канта. Уже в этом году там появятся новые коммуникации, система освещения, киноконцертные площадки и другие объекты.

