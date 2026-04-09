09 апреля 2026 в 17:36

Философский мост на остров Канта торжественно открыли в Калининграде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Калининграде в четверг, 9 апреля, открыли Философский мост через реку Преголю, написал в MAX глава региона Алексей Беспрозванных. Теперь у жителей и гостей города появилась возможность напрямую попасть с улицы Гюго на остров Канта. В церемонии открытия приняла участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Теперь добраться до острова Иммануила Канта с улицы В. Гюго и набережной Петра Великого стало гораздо проще и быстрее. Этой связки городу давно не хватало, — написал глава региона.

Беспрозванных также добавил, что в Калининградской области продолжается благоустройство острова Канта. Уже в этом году там появятся новые коммуникации, система освещения, киноконцертные площадки и другие объекты.

Ранее власти рассказали, что движение по мосту через Малаховское озеро в Люберцах планируют открыть летом 2026 года. Подрядная организация уже завершила бетонирование фундаментной плиты и усилила каркасы опор. На водоеме также создали понтонную переправу и разместили оборудование, необходимое для проведения строительных работ.

До этого сообщалось, что сроки запуска путепровода «Южный» в городе Белово перенесли на конец 2026 года. Изначально открытие объекта планировалось на март. Реконструкция продолжается уже около трех с половиной лет.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

