Открытие кузбасского моста-долгостроя перенесли на конец 2026 года

В городе Белово перенесли открытие путепровода «Южный» на конец 2026 года

В городе Белово Кемеровской области перенесли открытие путепровода «Южный» с марта на конец 2026 года, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на мэрию и местных жителей. По их словам, ремонт объекта продолжается уже почти три с половиной года.

Путепровод «Южный» — технологически сложный объект, расположенный в зоне действия железной дороги. В связи с этим работы ведутся в строгой технологической последовательности, с соблюдением условий для безопасной и бесперебойной работы железной дороги, — пояснили в мэрии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на юге столицы стартовал сложный этап строительства путепровода через МЦД-2. В настоящее время специалисты перемещают металлоконструкции пролетного строения над железнодорожными путями. Такая технология позволяет ускорить возведение объекта.

