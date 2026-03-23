Открытие кузбасского моста-долгостроя перенесли на конец 2026 года В городе Белово перенесли открытие путепровода «Южный» на конец 2026 года

В городе Белово Кемеровской области перенесли открытие путепровода «Южный» с марта на конец 2026 года, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на мэрию и местных жителей. По их словам, ремонт объекта продолжается уже почти три с половиной года.

Путепровод «Южный» — технологически сложный объект, расположенный в зоне действия железной дороги. В связи с этим работы ведутся в строгой технологической последовательности, с соблюдением условий для безопасной и бесперебойной работы железной дороги, — пояснили в мэрии.

