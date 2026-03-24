Новый мост через Малаховское озеро откроют в Подмосковье летом 2026 года

В Люберцах Московской области летом 2026 года запустят движение по мосту через Малаховское озеро, пишет 360.ru со ссылкой на заместителя главы городского округа Виталия Синчука. Подрядчик уже выполнил заливку фундаментной плиты и армирование каркасов опор. А на озере оборудовали понтонную переправу и установили специальные механизмы для эффективного строительства.

В настоящее время подрядной организацией производится изготовление аванбека и пролетного строения, сооружены временные опоры. В ближайшее время планируется приступить к устройству гидроизоляции и монтажу настила моста, — отметил Синчук.

Строительство моста началось по просьбам жителей в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Новый транспортный объект свяжет два берега озера и позволит провести благоустройство водоема.

Ранее глава Люберец Владимир Волков заявил, что в 2026 году в округе откроют новый воспитательно-образовательный комплекс — здание возведут на территории поселка городского типа Красково. По его словам, помимо этого, запланирован запуск двух медицинских учреждений в ЖК «Люберецкий» и ЖК «Томилино Парк».