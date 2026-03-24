24 марта 2026 в 12:47

Новый мост через Малаховское озеро откроют в Подмосковье летом 2026 года

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
В Люберцах Московской области летом 2026 года запустят движение по мосту через Малаховское озеро, пишет 360.ru со ссылкой на заместителя главы городского округа Виталия Синчука. Подрядчик уже выполнил заливку фундаментной плиты и армирование каркасов опор. А на озере оборудовали понтонную переправу и установили специальные механизмы для эффективного строительства.

В настоящее время подрядной организацией производится изготовление аванбека и пролетного строения, сооружены временные опоры. В ближайшее время планируется приступить к устройству гидроизоляции и монтажу настила моста, — отметил Синчук.

Строительство моста началось по просьбам жителей в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Новый транспортный объект свяжет два берега озера и позволит провести благоустройство водоема.

Ранее глава Люберец Владимир Волков заявил, что в 2026 году в округе откроют новый воспитательно-образовательный комплекс — здание возведут на территории поселка городского типа Красково. По его словам, помимо этого, запланирован запуск двух медицинских учреждений в ЖК «Люберецкий» и ЖК «Томилино Парк».

Подмосковье
Люберцы
мосты
регионы
В России будут наказывать за отрицание геноцида советского народа
Что известно о диверсиях и терактах на транспорте в России
Генштаб ВС России подготовит свыше 70 тыс. специалистов беспилотных систем
Трамп выбрал спорный способ голосования на выборах во Флориде
В Госдуме оценили шансы Валиевой вернуться к предыдущему уровню катания
Что известно о проекте запрета обвинительных публикаций в СМИ
Лихачев оценил значение строительства АЭС в Узбекистане
Еще одна авиакомпания может попасть в «белый список» Минцифры
«Мы не слышали»: Песков об ударах Израиля по судам с «российским оружием»
Бомбардировщик ВС США подал сигнал бедствия
«Хороший выбор»: Шлеменко о сотрудничестве бойца Джонса с IBA Bare Knuckle
Молдавия введет режим ЧП сроком на два месяца
Власти Подмосковья экстренно обратились к местным жителям
Легенда ЦСКА объявил о завершении футбольной карьеры
Овчинский: в Москве демонтировали более 850 домов в рамках реновации
Сотрудничавшего с СБУ россиянина наказали за госизмену
Танкер с нефтью пересек Ормузский пролив впервые с 28 февраля
Что известно о месте исчезновения пропавших на Волге школьников
Мужчина нарвался на жесткое наказание после наглой выходки в метро Москвы
В российском регионе задержали устроивших диверсию мужчину и подростка
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

