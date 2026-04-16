16 апреля 2026 в 11:43

Силуанов призвал добавить «частный дух» в госкомпании России

Антон Силуанов Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министерство финансов России выступает за увеличение доли частного капитала в государственных компаниях и заинтересовано в их выходе на публичные размещения акций, заявил глава ведомства Антон Силуанов на Биржевом форуме Московской биржи. По его словам, которые передает NEWS.ru, соответствующие предложения будут реализованы уже в текущем году.

Мы заинтересованы в том, чтобы в наших госкомпаниях было больше «частного духа», а соответственно, это заинтересованность в IPO, SPO, этим занимаемся, и в этом году будут такие предложения, — отметил Силуанов.

Министр напомнил об успешном опыте прошлого года, приведя в пример размещение акций компании ДОМ.РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение кабмину и Центробанку создать и запустить программу размещений акций компаний с госучастием на внутреннем рынке. Программа, которую необходимо реализовать до 2030 года, затронет акционерные общества с государственным участием, включенные в перечень, утверждаемый правительством Российской Федерации.

Власть
Антон Силуанов
Минфин
госкомпании
акции
