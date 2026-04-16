Житель Кузбасса предстанет перед судом после ДТП с грузовиком

В Прокопьевске Кемеровской области 32-летний местный житель — водитель Toyota Corolla Spacio предстанет перед судом после ДТП с грузовиком, пишет VSE42.RU. По данным полиции, по вине мужчины произошла авария, в ходе которой двое пассажиров получили тяжкий и средний вред здоровью.

ДТП произошло в августе 2025 года. Как сообщили в полиции, водитель легковушки двигался по второстепенной дороге. При подъезде к нерегулируемому перекрестку он не пропустил грузовик Shacman, следовавший по главной дороге, и совершил столкновение. Сам виновник ДТП позже объяснил, что в момент аварии отвлекся на посторонний шум в салоне и не следил за обстановкой.

В результате столкновения 21-летний пассажир Toyota получил тяжкие травмы, а 18-летний — повреждения средней тяжести. Уголовное дело в отношении водителя уже направлено в суд. Максимальное наказание, которое ему грозит, — до двух лет лишения свободы.

Ранее в Башкирии возбудили уголовное дело после ДТП с машиной, за рулем которой был подросток. Оно связано со статьей о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло за собой смерть двух и более лиц.