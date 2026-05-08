Медведев возложил венки и обратился к военкорам с важными словами Медведев заявил об исключительной роли военкоров в жизни России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата и к Вечному огню у Музея Победы на Поклонной горе поблагодарил военных корреспондентов за работу. Он отметил, что их работа необходима как обычным гражданам, так и руководителям и военнослужащим. Видео с возложения и беседы опубликовано в канале политика на платформе МАКС.

Роль военных корреспондентов в нашей текущей современной жизни абсолютно исключительная. Я вас хочу, пользуясь этой возможностью, искренне поблагодарить за все, что вы делаете для страны, — сказал он.

Медведев подчеркнул, что военкоры выполняют сложную и важную работу, сопряженную с высоким риском для жизни. Он попросил журналистов беречь себя и поздравил их с наступающим Днем Победы.

