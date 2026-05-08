08 мая 2026 в 15:22

Медведев возложил венки и обратился к военкорам с важными словами

Медведев заявил об исключительной роли военкоров в жизни России

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата и к Вечному огню у Музея Победы на Поклонной горе поблагодарил военных корреспондентов за работу. Он отметил, что их работа необходима как обычным гражданам, так и руководителям и военнослужащим. Видео с возложения и беседы опубликовано в канале политика на платформе МАКС.

Роль военных корреспондентов в нашей текущей современной жизни абсолютно исключительная. Я вас хочу, пользуясь этой возможностью, искренне поблагодарить за все, что вы делаете для страны, — сказал он.

Медведев подчеркнул, что военкоры выполняют сложную и важную работу, сопряженную с высоким риском для жизни. Он попросил журналистов беречь себя и поздравил их с наступающим Днем Победы.

Ранее Медведев заявил, что Россия должна держать на своих западных границах постоянно готовые к боестолкновениям войска По его словам, нельзя допустить повторения ситуации июня 1941 года. Он раскритиковал нынешний германский политический истеблишмент, подчеркнув, что современные немецкие политики, увлекшиеся «игрой в оловянных солдатиков», уже не вписываются в рамки взвешенного курса, который проводили их предшественники.

Власть
Дмитрий Медведев
военкоры
День Победы
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
