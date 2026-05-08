Стало известно, сколько ветеранов ВОВ живут в Подмосковье

В Подмосковье проживает около 14 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий, сообщает интернет-издание REGIONS со ссылкой на Министерство социального развития Московской области. Там уточнили, что всего в регионе насчитывается 13 984 ветерана.

Как сообщили в ведомстве, 340 из них являются инвалидами и участниками Великой Отечественной войны, 475 — жители блокадного Ленинграда. Тем временем 6875 жителей — труженики тыла, 2994 — бывшие узники фашистских концлагерей, 3300 — вдовы участников и инвалидов войны.

