В задымленной российской шахте остались люди В шахте «Алардинская» остались 16 человек для поддержания жизнеобеспечения

На шахте «Алардинская» в Кузбассе, где зафиксировано превышение допустимого уровня угарного газа из-за задымления, для поддержания систем жизнеобеспечения остаются 16 человек, заявили в МЧС. При этом 110 человек были эвакуированы на поверхность.

Ранее пресс-служба МЧС сообщила, что горноспасательные подразделения направлены на угольное предприятие в Кузбассе. Сотрудники выводят из шахты «Алардинская» 132 работника. На шахте зафиксировано превышение концентрации угарного газа.

До этого сообщалось, что двое работников шахты «Комсомолец» в Кемеровской области, которая была затоплена талыми водами, выведены на поверхность. Все сотрудники находятся в безопасности. Горняки другой шахты — имени Кирова — были эвакуированы еще 1 мая, добыча угля там временно прекращена.

Также в Кузбассе на одной из шахт рабочий получил тяжелую травму на производстве. Во время движения по одному из трапов пострадавший наступил на доску, которая сместилась. Мужчина провалился, и его нога попала под движущиеся части конвейера.