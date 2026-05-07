День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 08:26

В задымленной российской шахте остались люди

В шахте «Алардинская» остались 16 человек для поддержания жизнеобеспечения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

На шахте «Алардинская» в Кузбассе, где зафиксировано превышение допустимого уровня угарного газа из-за задымления, для поддержания систем жизнеобеспечения остаются 16 человек, заявили в МЧС. При этом 110 человек были эвакуированы на поверхность.

В шахте «Алардинская» в Кузбассе произошло задымление: 110 человек эвакуированы на поверхность. <...> Для поддержания жизнеобеспечения в шахте остаются 16 человек, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба МЧС сообщила, что горноспасательные подразделения направлены на угольное предприятие в Кузбассе. Сотрудники выводят из шахты «Алардинская» 132 работника. На шахте зафиксировано превышение концентрации угарного газа.

До этого сообщалось, что двое работников шахты «Комсомолец» в Кемеровской области, которая была затоплена талыми водами, выведены на поверхность. Все сотрудники находятся в безопасности. Горняки другой шахты — имени Кирова — были эвакуированы еще 1 мая, добыча угля там временно прекращена.

Также в Кузбассе на одной из шахт рабочий получил тяжелую травму на производстве. Во время движения по одному из трапов пострадавший наступил на доску, которая сместилась. Мужчина провалился, и его нога попала под движущиеся части конвейера.

Регионы
Кузбасс
шахты
шахтеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Защищающий участников СВО юрист пропал после тревожного звонка
«Не вызывает удивление»: Захарова о решении Баку прекратить контакты с ЕП
Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Петербургские таможенники выявили партию запрещенных детских книг
Нутрициолог развеял миф о пиве после тренировок
Володин объяснил важность нового законопроекта о трудовой миграции
В Брянске выросло число поврежденных из-за атак ВСУ домов
В Грузии поймали главаря банды, державшей в заложниках нескольких россиян
Главе Popcorn Books изменили меру пресечения
«Пробирают мурашки»: Захарова сделала эмоциональное признание перед 9 Мая
Росгвардия задержала мужчину, который показывал гениталии детям
Звезда «Солдатов» раскрыл свое отношение к ремейкам сериалов
Аллергикам рассказали об опасных приспособлениях в квартире
Захарова раскрыла, какая страна повышает ставки в украинском конфликте
«Мы не являемся союзником России»: Пашинян встал на сторону Украины
Стало известно, откуда запускали упавшие в Латвии дроны
ВСУ запустили беспилотники на Петербург с территории ЕС
«Правильно сделали»: Масалитин о возможном пенальти в матче «Бавария» — ПСЖ
«Настоящий подарок»: Захарова объяснила суть визита Зеленского в Армению
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.