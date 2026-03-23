Рабочий получил травму на шахте в Кузбассе

Рабочий на шахте в Кузбассе получил тяжелую травму, сообщает VSE42.RU. К ответственности привлекали двух сотрудников.

Сообщается, что во время прохода по одному из трапов пострадавший наступил на доску. Она смеслилась, мужчина провалился, при этом его нога попала под движущиеся части конвейера.

Суд постановил, что начальник участка не проконтролировал состояние оборудования. Также указано, что горный мастер не принял меры для устранения нарушений, работникам назначили штрафы в размере 300 и 250 тыс. рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что в результате выброса газа на шахте «Баткен Мунай» в Киргизии погибли два горняка. На глубине 200 метров спасателям удалось обнаружить троих шахтеров — пострадавшего срочно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.