Хуснуллин заявил, что капитализация 30 регионов России пошла вниз

Капитализация 30 регионов России показала снижение на фоне общего роста показателя по стране до 920 трлн рублей, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на коллегии Росреестра. По его словам, которые передает РИА Новости, к 2030 году общая капитализация должна превысить квадриллион рублей.

Но хочу отметить, что в 30 регионах произошло снижение. Я попросил бы [главу Росреестра] Олега Александровича [Скуфинского] разобраться в причинах. Там есть технические вопросы, есть где-то просто особенности учета, неправильные постановки на учет, — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер подчеркнул, что капитализация всей страны должна расти планомерно, а вопросы налогообложения на местах уже являются прерогативой муниципальных властей.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости внести изменения в законодательство о невыполнении ключевых показателей в ряде регионов. Поводом для разработки поправок стал доклад главы Счетной палаты Бориса Ковальчука. Согласно его данным, некоторые субъекты не выполняют ни один из четырех ключевых показателей.