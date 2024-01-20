Украинский дрон повредил линию газоснабжения в Белгородской области Гладков: газоснабжение повреждено в белгородском селе после атаки дрона

Линия газоснабжения повреждена в селе Новостроевка-Вторая в Белгородской области после атаки украинского дрона-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавших в результате удара нет. На месте работают оперативные и аварийные службы.

Окраина села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. После его падения с последующей детонацией повреждена линия газоснабжения. Пострадавших нет, — написал Гладков.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что три мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками центра города. По его словам, также получила ранение сотрудница скорой медицинской помощи, но не уточняется, входит ли она в тройку пострадавших.

Накануне резервуары нефтебазы в Клинцах Брянской области загорелись после попытки атаки украинского беспилотника. БПЛА самолетного типа был подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ. При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса. Площадь пожара составила одну тысячу кв. м. Загорелись четыре резервуара с бензином общим объемом шесть тысяч куб. м. Для тушения возгорания на место происшествия прибыл пожарный поезд.