ВСУ впервые атаковали Ярославль. Долетят до дроны до Дальнего Востока?

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины попытались нанести удар при помощи БПЛА по нефтеперерабатывающему заводу «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле, сообщает Telegram-канал Mash. По какому региону России Киев может нанести следующий удар при помощи дронов, какие известны последние новости?

Что известно о ситуации в Ярославле

По информации Mash, БПЛА атаковал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле.

«Беспилотник упал рядом с установкой для гидрокрекинга сегодня, около 7 часов утра. Местные жители сообщают, что слышали взрыв из разных концов города», — говорится в публикации канала.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, на месте инцидента работают взрывотехники, отмечают авторы Mash.

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил, что после попытки атаки на НПЗ там произошел пожар, который был быстро локализован и потушен.

«Беспилотник со взрывчаткой рухнул на территории предприятия. Возникший пожар был быстро потушен работниками предприятия», — рассказал военкор.

Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Какой регион РФ может стать следующей целью ВСУ

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с NEWS.ru объяснил, что на вооружении ВСУ нет дронов, которые способны, например, долететь до Сибири или Дальнего Востока.

«Были бы у них (ВСУ. — NEWS.ru) беспилотники, которые могут летать на 6 тыс. км, тогда они бы могли нанести удар по Сибири или Дальнему Востоку. Но это уже большие реактивные беспилотники. У Украины таких возможностей нет. Они создают БПЛА, летающие на скорости порядка 200 км/ч на дальние перелеты с большим размахом крыла с хорошим аэродинамическим качеством», — подчеркнул Леонков.

По его словам, на данный момент Киев располагает дронами, дальность которых ограничена 3 тыс. км, и они оснащены аппаратурой, которая работает по средствам связи через Starlink.

«Дело в том, что у сбитых беспилотников, которые сбивает наша ПВО или приземляют средства РЭБ, в составе системы управления есть приемо-передающая аппаратура, которая работает по средствам связи через Starlink. Один спутник Starlink обеспечивает дальность связи в режиме реального времени порядка 1400 км. Поэтому такие залёты в дальние области вполне реальны», — сказал военный эксперт.

Леонков считает, что в подготовке ударов при помощи БПЛА по территории России ВСУ помогают Великобритания и Соединенные Штаты Америки.

«С территории Украины на дальность 1000 км долетает до Петербурга, Ярославля. Чтобы преодолеть заслон на линии боевого соприкосновения, ВСУ устраивают массированную атаку, чтобы средства ПВО израсходовали свой боезапас и не смогли сбить такой низколетящий беспилотник», — резюмировал эксперт.

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