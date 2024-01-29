В Брянской области пресекли попытку атаки беспилотника ВСУ МО: средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитно ракетный комплекс «Панцирь-С1»

Средства ПВО поразили беспилотник Вооруженных сил Украины над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. Днем ранее, 28 января, над Брянской областью был сбит беспилотник. Его осколки при падении повредили штукатурку жилого дома.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа. <...> Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Александр Богомаз сообщили, что в регионе пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку с применением беспилотников. По его данным, силы противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон над территорией Унечского района, в результате инцидента никто не пострадал.

Также сообщалось, что рабочий пострадал во время удара дрона-камикадзе ВСУ в селе Колотиловка Краснояружского района Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, мужчина получил открытый перелом правой голени и рваную рану левой ноги.