Рабочий получил перелом и рваную рану при атаке ВСУ на село под Белгородом Гладков сообщил об одном пострадавшем при атаке дрона ВСУ на село под Белгородом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочий пострадал во время удара дрона-камикадзе ВСУ в селе Колотиловка Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Беспилотник поразил экскаватор. По словам Гладкова, пострадавший мужчина получил открытый перелом правой голени и рваную рану левой ноги. Врачи оказывают ему помощь.

В результате взрыва пострадал рабочий. Бригадой скорой медицинской помощи он доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода. У мужчины открытый перелом правой голени и рваная рана левой ноги. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, — говорится в сообщении.

Вечером 27 января Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. По его словам, обошлось без пострадавших, но повреждения получили линии электропередачи. Он добавил, что абоненты четырех улиц в селе попали под отключение.

Это был второй обстрел Новой Таволжанки за день. В первый раз, по данным Гладкова, повреждения получили частные домовладения: были выбиты окна, посечены кровли и заборы, теплица и гараж. Кроме того, оказался поврежден один легковой автомобиль.

До этого белгородский губернатор рассказывал, что в региональном центре установят монумент в память о гражданах, погибших в результате мощного обстрела со стороны Украины 30 декабря 2023 года. Он появится в центре города на месте стихийного мемориала, который обустроили сами жители. По словам губернатора, для этого пригласят архитектора и скульптора.