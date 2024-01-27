Гладков: ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область Гладков: ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Вооруженные силы Украины обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, обошлось без пострадавших.

ВСУ вновь обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, под отключение попадают абоненты четырех улиц в селе. Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны, — написал Гладков.

Новая Таволжанка подверглась обстрелу во второй раз за день. В первый раз, по данным Гладкова, повреждения получили частные домовладения: были выбиты окна, посечены кровли и заборы, теплица и гараж. Кроме того, оказался поврежден один легковой автомобиль.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что в региональном центре установят монумент в память о гражданах, погибших в результате мощного обстрела со стороны Украины 30 декабря 2023 года. Он появится в центре города на месте стихийного мемориала, который обустроили сами жители. По словам губернатора, для этого пригласят архитектора и скульптора.

Установка монумента будет произведена по запросу жителей. Стихийный мемориал около арт-объекта «Сердце» появился в Белгороде почти сразу после атаки ВСУ. По сей день люди приносят туда игрушки и цветы.