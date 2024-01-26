В Белгороде появится мемориал в память о погибших при атаке ВСУ 30 декабря Гладков сообщил о планах установить мемориал в память о погибших 30 декабря

Фото: Павел Колядин/ТАСС

Монумент в память о гражданах, погибших в результате обстрела Белгорода со стороны Украины 30 декабря, появится на месте стихийного мемориала, который обустроили сами жители, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в интервью телеканалу «Соловьев Live». По его словам, для этого будет приглашен архитектор и скульптор. Установка мемориала, добавил губернатор, будет произведена по запросу жителей.

У нас, конечно, желание, пригласив хорошего архитектора, скульптора, попытаться вот здесь оставить навсегда память о том страшном дне. В какой форме? Я думаю, что вот как раз сердце должно остаться, но уже не в виде арт-объекта, а в виде памяти. Это запрос не власти, это запрос вот жителей, которые прошли через тот страшный день, — рассказал Гладков.

Стихийный мемориал у арт-объекта «Сердце» появился в Белгороде почти сразу после обстрела. По сей день люди приносят туда цветы и игрушки.

Ранее жительница Белгорода Наталья рассказала, что после атаки со стороны Украины жители боялись выходить на улицу. По ее словам, 30 декабря горожане пережили самый страшный обстрел с начала СВО, а ее знакомая лишилась пальцев во время атаки.

30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода ракетами «Ольха» и реактивными системами залпового огня Vampire чешского производства. Погибли 24 мирных жителя, более 100 пострадали.