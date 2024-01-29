Военный эксперт оценил вероятность удара дронами ВСУ по Сибири Военэксперт Леонков: У ВСУ нет способных долететь до Сибири беспилотников

У украинской армии нет возможности наносить удары по Сибири и Дальнему Востоку, поскольку она не располагает беспилотниками, способными преодолевать расстояние в 6000 километров, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, сейчас на вооружении ВСУ есть дроны с вдвое меньшей дальностью полета.

Были бы у них беспилотники, которые могут летать на 6000 км, тогда они бы могли нанести удар по Сибири или Дальнему Востоку. Но это уже большие реактивные беспилотники. У Украины таких возможностей нет, — сказал эксперт.

Комментируя инциденты, когда украинские беспилотники проникали на территорию России дальше приграничных районов, он усомнился в том, что эти атаки производились законспирированными группами диверсантов. Леонков пояснил, что дроны ВСУ оснащены приемопередающей аппаратурой, которая работает по средствам связи через Starlink.

Один спутник Starlink обеспечивает дальность связи в режиме реального времени порядка 1400 км. Поэтому такие залеты в дальние области вполне реальны, — отметил специалист.

Он также разъяснил, что для таких атак необходима серьезная подготовка. В этом ВСУ помогают Великобритания и США, которые предоставляют разведданные и техническую поддержку.

С территории Украины на дальность 1000 км долетает до Петербурга, Ярославля. Чтобы преодолеть заслон на линии боевого соприкосновения, ВСУ устраивают массированную атаку, чтобы средства ПВО израсходовали свой боезапас и не смогли сбить такой низколетящий беспилотник, — добавил Леонков.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку с применением беспилотников. По его данным, силы противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон над территорией Унечского района, в результате инцидента никто не пострадал.