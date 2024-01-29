Стало известно об атаке украинского беспилотника на Ярославль «112»: украинский беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод в Ярославле

Фото: МО Украины

Telegram-канал «112» сообщил, что украинский беспилотник самолетного типа осуществил атаку на Ярославль. По информации канала, ВСУ пытались нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу «Славнефть-ЯНОС». Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Как передает канал, дрон упал рядом с установкой гидрокрекинга. По данным «112», предварительно, никто не пострадал, завод оцепили, на место ожидается прибытие оперативных служб и группы разминирования.

Ранее украинские войска пытались атаковать Брянскую область с применением беспилотников. По данным Минобороны, средства противовоздушной обороны уничтожили дрон противника в ночь на 29 января. Разрушений на земле не зафиксировано. Днем ранее над регионом был сбит еще один украинский БПЛА, осколки которого при падении повредили штукатурку жилого дома.

До этого в результате артиллерийского удара со стороны Украины по Новой Каховке в Херсонской области погиб один мирный житель. Губернатор Владимир Сальдо уточнил, что огонь велся с правого берега по всему городу. При атаке ВСУ также пострадал один человек, ему оказывается необходимая медицинская помощь.