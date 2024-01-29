Филипп Киркоров: последние новости 29 января, где сейчас, отмены концертов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров уехал в США со своим новым концертным директором. Какие еще последние новости про поп-короля известны, когда он вернется в РФ, испытывает ли певец финансовые трудности после «отмены»?

Где сейчас может находиться Киркоров

Филипп Киркоров посетил концерт певицы Мадонны в Нью-Йорке. Его заметили около спортивного комплекса Madison Square Garden, где 22 января проходило шоу Мадонны.

В руках у Киркорова были полные пакеты мерча исполнительницы. Компанию ему составил его новый директор Максим Ситник, уроженец Донбасса, который активно освещает поездку в Америку в соцсетях. При этом он не забывает упоминать Россию: помощник поп-короля заявил, что скучает по россиянам и ждет встречи с мамой.

«Где бы я ни находился, мне везде хорошо. Но мой дом там, где моя семья. Это — Россия. Уже скучаю по вам, братья мои. И жду встречи с мамулей», — написал он.

При этом, по информации MK.RU, Киркоров не собирается оставаться в США надолго. По данным издания, музыкант мог уже вернуться в Россию.

«В тусовке уверены, что задерживаться в США Киркоров не станет. По некоторым данным, Филипп уже мог тайно вернуться в Россию. Певец надеется, что скоро его бойкот на ТВ закончится. А пока он планирует периодически посещать в Москве светские мероприятия, чтобы не забыли», — пишут журналисты.

Что известно о финансовых трудностях Киркорова

Концертный продюсер Сергей Лавров заявил, что Филипп Киркоров оказался в затруднительном финансовом положении. По его словам, певец не сумел за десятилетия своей карьеры нажить состояние.

«Не могу сказать, что у Киркорова много денег. Он всегда жил одним днем. Особенно когда дело касалось вопросов подготовки его нового шоу. Туда просто все бабки вкладывались. Я это прекрасно знаю, потому что его бывший концертный директор покойный Гена Рыбак был мой лучший друг. Филипп никогда не экономил на шоу. Он вкладывал все имеющиеся у него деньги, брал кредиты, лишь бы сделать качественный продукт и удивить зрителя. Сколько денег уходило на костюмы, декорации! Киркоров в этом плане всегда жил по принципу: „Вижу цель — не вижу препятствий!“» — сообщил Лавров.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Какие выступления Киркорова отменили после «голой» вечеринки

В конце декабря прошлого года, после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, Филиппа Киркорова стали вырезать из концертов и программ. Так, его убрали из картины «Иван Васильевич меняет все», где он играл роль Петра I.

Холдинг ВГТРК и Первый канал тоже вырезали Киркорова из эфиров. Певец не выступил в «Зимнем Show» и других запланированных концертах.

Помимо этого, поп-короля убрали из сериала «Сваты». Картину снимала студия «Квартал 95», один из основателей которой — нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Серия была снята в 2010 году. В ее новой версии, показанной по российскому каналу «Дом кино», Киркорова нет.

Артист также принимал участие в новогоднем выпуске YouTube-шоу «ЧБД», но сцены с ним пришлось вырезать из финальной версии выпуска. По словам продюсера Артура Азизбекяна, Киркоров получил за эти съемки 30 млн рублей.

«На новогодний выпуск „ЧБД“ должен был приехать Киркоров, ему заплатили 30 млн рублей. Но потом случилась вечеринка, и за два дня до премьеры выпуска люди вырезали целый блок съемки с Киркоровым», — раскрыл он в подкасте «Закулисные истории».

При этом «Закулисные истории» позиционируется как пранк-шоу, поэтому некоторые истории, озвученные ведущими, могут быть выдуманными.

Сколько продлится «отмена» Киркорова

По данным MK.RU, бойкот Филиппу Киркорову продлили как минимум до весны. Исполнитель должен был выступить на нескольких крупных сборных концертах. В частности, речь идет о мероприятии «О чем поют 8 Марта» в «Крокус Сити Холле», но на официальном сайте концертного зала его имя убрали из числа выступающих артистов.

Сольные концерты Киркорова в ближайшее время не запланированы. В апреле он собирался отметить день рождения на сцене театра Crave в Москве, где хотел показать новое шоу, однако билетов на мероприятие до сих пор нет в продаже. В афише театра выступление тоже не значится.

Также артиста убрали из афиш концерта «Золотой Граммофон», который пройдет в Санкт-Петербурге 25 февраля.

При этом музыкальный критик Павел Рудченко заявил NEWS.ru, что разговоры о «голой» вечеринке и ее участниках долго не продлятся. По его мнению, весной обсуждение мероприятия затихнет, а «отмененные» артисты, в том числе Киркоров, вернутся в эфир. Однако он не исключил, что некоторые организаторы мероприятий будут продолжать бойкотировать поп-короля после скандала.

«Каждый рискует сам. Промоутер задумывается, сможет ли продать все билеты и окупить мероприятие. Если организатор пригласит Киркорова, это двояко: пойдут ли люди или будут бойкотировать. Большая вероятность, что именно его выступления будут бойкотировать, особенно в регионах. Поэтому организаторы десять раз подумают, прежде чем его пригласить», — пояснил Рудченко NEWS.ru.

Читайте также:

Покинувший Россию Киркоров вышел на связь из США

«Хоть в перьях и колготках»: депутат о возможной поездке Киркорова на СВО

Киркоров, Асти, Бузова. Кто из российских артистов уехал из РФ в 2024 году?