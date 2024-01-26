Стало известно, сколько заплатили Киркорову за участие в «ЧБД» Продюсер Азизбекян: Киркоров получил 30 млн рублей за участие в шоу «ЧБД»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров получил 30 млн рублей за съемки в новогоднем выпуске шоу «ЧБД» на YouTube, заявил продюсер и ведущий Артур Азизбекян в подкасте «Закулисные истории». При этом он подчеркнул, что в конечном счете эпизоды с певцом пришлось вырезать из выпуска из-за скандала с «голой» вечеринкой Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».

На новогодний выпуск «ЧБД» должен был приехать Киркоров, ему заплатили 30 миллионов рублей. Но потом случилась «вечеринка», и за два дня до премьеры выпуска люди вырезали целый блок [съемки] с Киркоровым, — рассказал Азизбекян.

По данным издания KP.RU, «Закулисные истории» позиционируются как «пранк-подкаст», поэтому некоторые истории, рассказываемые ведущими, не всегда имеют отношение к реальности.

Ранее в Сети появились слухи о том, что Киркоров отправился в США после «голой» вечеринки в клубе «Мутабор». Предполагается, что он посетил концерт Мадонны в Нью-Йорке вместе со своим концертным директором Максимом Ситником, который сопровождает певца на всех мероприятиях. Сам Киркоров пока не прокомментировал эти слухи.