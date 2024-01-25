Стало известно, с кем Киркоров уехал в США после «голой» вечеринки МК: Киркоров после «голой» вечеринки уехал в США с уроженцем Донбасса Ситником

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист РФ Филипп Киркоров после «голой» вечеринки отправился в США с уроженцем Донбасса Максимом Ситником, они вместе посетили концерт певицы Мадонны в Нью-Йорке, пишет MK.RU. По информации издания, мужчины общаются уже на протяжении двух лет.

Совместные фото с россиянами появились в Сети. Ситник является концертным директором Киркорова с начала января. Газета утверждает, что брюнет сопровождает певца на всех мероприятиях.

Макс — парень хороший, добрый, открытый, но он не разбирается в директорских функциях. В нашей профессии есть множество тонкостей, которые нужно осваивать годами. А Филипп сразу сделал его директором, что странно, — приводит издание слова из окружения Киркорова.

Ситник в США сопровождает артиста не только на концертах, но и на шопинге. Кроме того, уроженец Донбасса регулярно посещает спортзал.

Концерт Мадонны в спортивном комплексе Madison Square Garden Киркоров и Ситник посетили 22 января. Артиста сфотографировали с полными пакетами мерча американской певицы.

В конце января стало известно, что суд взыскал с Киркорова почти 8 млн рублей задолженности по налогам и сборам. До этого сообщалось, что артист погасил задолженность в размере 12,3 млн рублей перед Федеральной налоговой службой. В эту сумму вошли имущественный, земельный и транспортный налоги. Отмечалось, что певец в экстренном порядке взялся за решение вопроса с налоговой после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

26 декабря артист обратился к россиянам, записав видео. Музыкант признался, что совершил ошибку, посетив тусовку Ивлеевой. Он подчеркнул, что является патриотом России и хочет дальше развивать творчество и радовать зрителей именно в этой стране.