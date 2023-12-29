Минкульт решил судьбу Киркорова: лишат ли его звания народного артиста РИА Новости: Киркорова не лишат звания народного артиста России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

В Министерстве культуры вынесли вердикт по ситуации с Филиппом Киркоровым и «голой» вечеринкой Анастасии Ивлеевой. Лишится ли поп-король звания народного артиста России, что решили в Минкульте?

Лишат ли Киркорова звания народного артиста

Певец Филипп Киркоров, который принял участие в скандальной «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой 20 декабря в клубе Mutabor, не будет лишен звания народного артиста Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство культуры страны.

«Да, это так (Киркорова не лишат звания. — NEWS.ru). В соответствии с пунктом 9 положения о государственных наградах Российской Федерации, утвержденного указом президента Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 „О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации“, награжденный может быть лишен государственной награды только вступившим в законную силу приговором суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления», — заявили агентству в ведомстве.

Кто призывал лишить Киркорова звания народного артиста России

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал лишить Киркорова звания народного артиста РФ. По мнению общественника, образ артиста на вечеринке у Ивлеевой, которая состоялась 20 декабря в московском клубе «Мутабор», не соответствует регалиям. Он напомнил, что на мероприятии была замечена пропаганда ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

«Возвращаясь к теме ЛГБТ, артисты не должны иметь никакие иммунитеты. Если нарушил закон, спрос должен быть вдвойне. Я считаю, что с Ивлеевой, с Киркорова, Билана и Лолиты — втройне», — заявил Бородин.

В разговоре с NEWS.ru он добавил, что команда юристов ФПБК работает над вопросом лишения Киркорова звания народного артиста. По его словам, организация решила обратиться к министру культуры Ольге Любимовой и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

«Мы думали, что есть в Минкультуры какая-то своя комиссии по этике, но там ее нет вообще, как мы выяснили. <...> Мы найдем, к кому выйти с предложением: в Госдуму или Совфед. Надо будет писать президенту [России Владимиру Путину], так как он наш гарант. Мы ставим вопрос конкретно — лишить Киркорова звания народного артиста», — сказал общественник.

Что потерял Киркоров после «голой» вечеринки Ивлеевой

За короткое время имя Киркорова исчезло с афиш российских новогодних шоу. Как сообщалось, певца не будет в «Маске» и «Голубом огоньке».

Кроме того, телеканал ТНТ переснял ряд сцен новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все», «вырезав» из картины Киркорова. Вместо певца в пародии сыграет актер Никита Кологривый, который исполнил роль Кащея в популярном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Издание «Коммерсант» сообщало, что ряд телеканалов, рекламных агентств и компаний из разных сегментов бизнеса приостановили сотрудничество с Киркоровым.

Извинился ли Киркоров за «голую» вечеринку Ивлеевой

26 декабря артист обратился к россиянам, записав видео. Киркоров признался, что совершил ошибку, посетив скандальное мероприятие. Он подчеркнул, что является патриотом России и хочет дальше развивать творчество и радовать зрителей именно в этой стране.

«Я — артист только своей страны. Я патриот только своей страны. Я никогда не пытался усидеть на двух стульях, я никуда не уезжал и не предавал. Меньше всего я бы хотел, чтобы подобная оплошность стала причиной ограничения моего творчества в России. В единственной стране, где я существую как артист и как гражданин», — сказал певец.

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