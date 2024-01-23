Уехавший после «голой» вечеринки Киркоров нашелся на концерте Мадонны в США Киркорова с пакетами заметили на концерте Мадонны в Нью-Йорке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Король российской поп-сцены Филипп Киркоров, уехавший из России после скандала с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой, был замечен на концерте поп-дивы Мадонны в Нью-Йорке, сообщает Telegram-канал Mash. Артиста сфотографировали с полными пакетами мерча американской певицы.

Киркорова увидели возле спортивного комплекса Madison Square Garden. Именно там 22 января проходило шоу Мадонны. О том, когда певец вернется, неизвестно.

Ранее сообщалось, что суд взыскал с Киркорова почти 8 млн рублей задолженности по налогам и сборам. Такое решение вынес мировой судья участка Таганского района столицы. Судебный приказ в законную силу еще не вступил.

До этого стало известно, что Киркоров погасил задолженность в размере 12,3 млн рублей перед Федеральной налоговой службой. В эту сумму вошли имущественный, земельный и транспортный налоги, а также начисления по УСН. Отмечалось, что певец в экстренном порядке взялся за решение вопроса с налоговой после участия в «голой» вечеринке Ивлеевой.

26 декабря артист обратился к россиянам, записав видео. Музыкант признался, что совершил ошибку, посетив тусовку Ивлеевой. Он подчеркнул, что является патриотом России и хочет дальше развивать творчество и радовать зрителей именно в этой стране.