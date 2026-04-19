«Пора на пенсию»: фанаты раскритиковали Мадонну за жуткое выступление Daily Mail: Мадонну заподозрили в использовании фонограммы

Американская певица Мадонна стала гостьей концерта Coachella Сабрины Карпентер, где вместе они исполнили хиты Vogue и Like a Prayer, а также представили дуэтную композицию Bring Your Love, сообщает Daily Mail. При этом зрители встретили появление исполнительницы без восторга.

Так, многие фанаты раскритиковали Мадонну за «неуклюжее» поведение, «пугающий» внешний вид и желание соответствовать молодому поколению. Некоторые зрители заподозрили, что звезда пела под фонограмму.

«Она выглядит так, будто ее воскресили из мертвых», «Бабушка, которая пытается быть молодой, пора на пенсию», — написали интернет-пользователи.

Сама Мадонна иронично отреагировала на происходящее. Она пошутила, что впервые работает с человеком, который ниже ее ростом. Помимо всего прочего, певица представила свой новый альбом.

Ранее Мадонна публично поздравила свою приемную дочь Мерси Джеймс с 20-летием, поделившись редкими семейными снимками в личном блоге. Певица выразила восхищение тем, какой взрослой и талантливой стала девушка.