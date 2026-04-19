19 апреля 2026 в 18:40

«Пора на пенсию»: фанаты раскритиковали Мадонну за жуткое выступление

Daily Mail: Мадонну заподозрили в использовании фонограммы

Певица Мадонна Певица Мадонна Фото: Alessandro Bremec/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американская певица Мадонна стала гостьей концерта Coachella Сабрины Карпентер, где вместе они исполнили хиты Vogue и Like a Prayer, а также представили дуэтную композицию Bring Your Love, сообщает Daily Mail. При этом зрители встретили появление исполнительницы без восторга.

Так, многие фанаты раскритиковали Мадонну за «неуклюжее» поведение, «пугающий» внешний вид и желание соответствовать молодому поколению. Некоторые зрители заподозрили, что звезда пела под фонограмму.

«Она выглядит так, будто ее воскресили из мертвых», «Бабушка, которая пытается быть молодой, пора на пенсию», — написали интернет-пользователи.

Сама Мадонна иронично отреагировала на происходящее. Она пошутила, что впервые работает с человеком, который ниже ее ростом. Помимо всего прочего, певица представила свой новый альбом.

Ранее Мадонна публично поздравила свою приемную дочь Мерси Джеймс с 20-летием, поделившись редкими семейными снимками в личном блоге. Певица выразила восхищение тем, какой взрослой и талантливой стала девушка.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
