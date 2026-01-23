«Самая тихая из всех детей»: Мадонна поздравила приемную дочку с 20-летием Мадонна трогательно поздравила свою приемную дочку Мерси с 20-летием

Певица Мадонна публично поздравила свою приемную дочь Мерси Джеймс с 20-летием, поделившись редкими семейными снимками в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Певица выразила восхищение тем, какой взрослой и талантливой стала девушка.

Звезда подчеркнула, что всегда гордилась характером своей дочери, назвав ее глубоким и внимательным человеком. Артистка удочерила Мерси Джеймс в Малави, когда той было три года, и перевезла ее в США в 2009 году. Имя девушки на ее родном языке — Чифундо, что означает «Милосердие».

Ты всегда была самой тихой из всех моих детей, но тихие воды глубоки. И ты действительно глубока, — добавила звезда.

Всего у знаменитости шестеро детей: двое биологических и четверо приемных. Старшую дочь Лурдес певица родила в 38 лет, позже в браке с Гаем Ричи появился сын Рокко и был усыновлен первый африканский ребенок — Дэвид. В 2017 году семья пополнилась еще двумя сестрами-близняшками из Африки, Стеллой и Эстер.

Ранее стало известно, что певица тайно помолвлена с 29-летним футболистом Акимом Моррисом. По данным таблоида Radar Online, 67-летняя артистка готовится к свадьбе с молодым возлюбленным, с которым встречается уже несколько лет.