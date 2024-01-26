Гонорар Киркорова, преемник Соломина, дискотеки 2010-х: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Филипп Киркоров, Юрий Соломин

Россиянам раскрыли сумму гонорара народного артиста РФ Филиппа Киркорова за участие в «ЧБД», директор Малого театра Тамара Михайлова высказалась о возможном преемнике худрука Юрия Соломина, музыкальный критик Олег Кармунин объяснил, почему нет «дискотек 2010-х» — такие новости стали самыми обсуждаемыми в СМИ и соцсетях. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Сколько заплатили Киркорову за вырезанный фрагмент шоу

Певец Филипп Киркоров получил 30 млн рублей за съемки в новогоднем выпуске шоу «ЧБД» на YouTube, заявил продюсер и ведущий Артур Азизбекян в подкасте «Закулисные истории». При этом он подчеркнул, что в конечном счете эпизоды с певцом пришлось вырезать из выпуска из-за скандала с «голой» вечеринкой Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».

«На новогодний выпуск "ЧБД" должен был приехать Киркоров, ему заплатили 30 миллионов рублей. Но потом случилась «вечеринка», и за два дня до премьеры выпуска люди вырезали целый блок [съемки] с Киркоровым», — рассказал Азизбекян.

По данным издания KP.RU, «Закулисные истории» позиционируются как «пранк-подкаст», поэтому некоторые истории, рассказываемые ведущими, не всегда имеют отношение к реальности.

После скандала с вечеринкой Киркоров отправился в Дубай, где дал концерт, а недавно певец объявился из США. Так, в своем аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена) он поздравил актера Александра Петрова с 25-летним юбилеем. Киркоров опубликовал сторис из смонтированных совместных фото и видео под песню «Команда молодости нашей».

«С днем рождения!» — написал король российской эстрады под видео.

Концертный продюсер Сергей Лавров в беседе с MK.RU сообщил, что Киркоров оказался в затруднительном финансовом положении. По словам Лаврова, артист не смог за десятилетия своей карьеры нажить состояние.

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Филипп Киркоров

«Не могу сказать, что у Киркорова много денег. Он всегда жил одним днем. Особенно, когда касалось вопросов подготовки его нового шоу. Туда просто все бабки вкладывались. Я это прекрасно знаю, потому что покойный Гена Рыбак был мой лучший друг. Филипп никогда не экономил на шоу. Он вкладывал все имеющиеся у него деньги, брал кредиты, лишь бы сделать качественный продукт и удивить зрителя. Сколько денег уходило на костюмы, декорации! Киркоров в этом плане всегда жил по принципу: "Вижу цель — не вижу препятствий!"», — объяснил продюсер.

Лавров добавил, что Киркорову всегда было важно, чтобы на шоу «все взрывалось, крутилось, летало». По словам продюсера, порой артиста отговаривали от каких-то идей в силу их дороговизны, но певец был непреклонен и брал кредиты, если это требовалось.

«Причем он такой, что организаторам в провинции все руки выкручивал. Например, однажды он вез свое шоу в Архангельск. Сказал организаторам: "Мне нужен тяжелый дым". Они были в шоке: "Где мы его возьмем в Архангельске? Разве нельзя без него обойтись?". Но Филипп стоял на своем: "Найдите, иначе на сцену не выйду. Я хочу, чтобы люди видели мое шоу не только в Кремле, но и во всех городах! Они должны быть довольны увиденным!". Киркоров заставлял организаторов выполнять все условия, чтобы зрители даже в глубинке могли насладиться его шоу в полном объеме. Таких артистов, которые бы заботились в первую очередь о своем слушателе, у нас не так много», — резюмировал продюсер.

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Филипп Киркоров

Тем временем Telegram-канал SHOT сообщил, что концерты рэпера Кишлака (настоящее имя — Максим Фисенко) массово отменяют по всей России. По его информации, выступление артиста было сорвано в Тюмени, а также в Санкт-Петербурге, Оренбурге, Чебоксарах, Сургуте, Твери и Воронеже. Канал уточнил, что соответствующие решения принимали организаторы.

В публикации сообщается, что ранее Кишлака обвиняли по статье о пропаганде наркотиков среди несовершеннолетних. По данным SHOT, с его концертов даже госпитализировали подростков с отравлением психотропными веществами. Канал уточнил, что после этого депутаты и общественники начали требовать отменить все запланированные концерты Фисенко.

После обвинений в пропаганде запрещенных веществ рэперу впервые отказали в проведении концерта в Северной столице. По словам организаторов, причина переноса заключалась в «недопонимании по техническому обеспечению концерта». Сам Кишлак у себя в соцсетях заявил, что не знает настоящей причины, но и виноватым себя не считает.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Есть ли замена Соломину?

К слухам о возможных кандидатах на должность художественного руководителя Малого театра нельзя относиться серьезно, заявила в беседе с KP.RU директор учреждения Тамара Михайлова. По ее словам, имя нового худрука, который займет место скончавшегося 11 января Юрия Соломина, руководившего театром 35 лет, должно назвать Министерство культуры РФ.

«Мы никому ничего не обещали. Дело в том, что нет фигуры, сопоставимой с Юрием Соломиным. Я двадцать лет работала с Юрием Мефодьевичем. Он уникальный человек, и как артист, и как личность. Он настоящий. Театр до сих пор не может осознать, что его больше нет. Это огромная потеря. Он был родным, сильным, мудрым, талантливым, способным решать любые вопросы. Что же касается, кого бы мы хотели видеть новым худруком? Слава богу, этот вопрос не мне решать, а нашему учредителю», — подчеркнула Михайлова.

Между тем, как пишет издание, в околотеатральных соцсетях не утихают споры и составляются рейтинги кандидатов в преемники Юрия Соломина. Среди них упоминаются Сергей Безруков, Дмитрий Певцов, Александр Коршунов, Сергей Женовач и Эдуард Бояков. Михайлова отметила, что к подобным спискам не стоит относиться серьезно.

«К этим рейтингам и голосованиям в соцсетях нельзя относиться серьезно. Что же касается Сергея Безрукова, он даже не прислал телеграмму соболезнования в связи с уходом Юрия Мефодьевича. Почти все театры прислали, а он нет», — добавила Михайлова.

До этого министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что имя человека, который заменит Юрия Соломина на посту художественного руководителя Государственного академического Малого театра, объявят в ближайшее время. По ее словам, соответствующий вопрос решался с привлечением труппы, администрации и дирекции учреждения.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с Юрием Соломиным

Почему дискотеки 90-х есть, а 2010-х — нет?

Дискотеки с музыкой 2010-х годов не появляются как массовое явление, поскольку в период с 2008 по 2015 годы в России не было молодежной культуры, выразил мнение журналист Олег Кармунин на лекции об истории российской поп-музыки в Москве, передает корреспондент NEWS.ru. Эксперт отметил, что не понимает, кем из музыкантов этого времени можно было бы заполнить трек-лист.

«Во-первых, время должно пройти. Во-вторых, был поколенческий провал в 90-е по рождаемости. Мало детей родилось. И у меня ощущение, что с 2008 по 2015 годы тупо было мало молодежной культуры. Только один Иван Дорн, по-моему, был. А потом появились <...>, Face (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Они просто откуда-то вылезли. И их сразу миллион. И у меня ощущение, что это прямо связано с рождаемостью», — заявил журналист.

По словам Кармунина, «сытые нулевые» привели к разрастанию молодежной культуры в период с 2017 по 2022 годы. При этом «дискотеку 2010-х» непонятно из чего составлять, резюмировал журналист.

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев рассказал NEWS.ru, что организовать такое мероприятие, как «дискотека 10-х», непросто, поскольку тяжело удовлетворить запросы всех любителей музыки того периода. По его словам, в 2010-х годах было много музыкальных направлений, а у артистов создавались свои фан-клубы, которые сложно объединить под одной крышей.

«Сложно удовлетворить запросы любителей музыки 2010-х: это и хип-хоп, R&B, рок, поп. У каждого свои кумиры. Интуитивно в 90-х было все понятно — это была попса под разным соусом. Кто-то делал посовременнее, а-ля «Кар-Мэн», были и те, кто делал музыку попроще, а-ля «Комбинация», Татьяна Буланова. В нулевых и десятых уже был выбор, были андеграундные тусовки, фан-клубы артистов, и объединить их под одной крышей очень сложно», — отметил Бабичев.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Татьяна Буланова

Музыкальный критик не совсем согласен с мнением, что в 2010-х годах случился провал в поколениях артистов. По его мнению, в этот период появление соцсетей попросту снизило интерес молодежи к клубной жизни.

«Это было что-то новое, и молодежь, которая привыкла клубиться, просто валом ушла в интернет. Открылись новые грани, возможность скачивать бесплатно песни на пиратских сайтах. С 2006–2007 годов постепенно клубная культура уходит на второй план, фокус внимания молодежи уходит в виртуальную реальность, хотя музыка продолжает создаваться», — добавил Бабичев.

Он также отметил, что дискотеки 80-х и 90-х собирают аудиторию, которая сплочена одним жанром музыки, отсюда и большой интерес россиян к подобным мероприятиям. По его мнению, это состоявшийся бренд, поэтому появившиеся позднее артисты с удовольствием выступают на этих концертах, чтобы собрать зал и получить свой гонорар.

«В то время особо не выбирали, что слушать, слушали, что давали. Дискотека 90-х — состоявшийся бренд, даже те артисты, которые ничего не делали в это время и появились намного позже, например, все «фабриканты», Акула, «Фактор-2», Hi-Fi. Они стали популярными в нулевых. Даже они ни разу не стесняются выступить в солянке под брендом «Дискотека 90-х». Особо нет разницы, два года раньше или позже, все равно тебя любят и помнят, потому что ассоциируют с прошлым успешным временем. Выступать под этим брендом престижно, потому что точно соберешь зал, билеты будут раскуплены, и артист получит свой гонорар», — резюмировал Бабичев.

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