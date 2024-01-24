Киркоров, Асти, Бузова. Кто из российских артистов уехал из РФ в 2024 году?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Несколько артистов российского шоу-бизнеса в январе 2024 года улетели за границу. О ком идет речь, планируют ли они вернуться?

Кто из участников «голой» вечеринки улетел из России

Слухи об отъезде Филиппа Киркорова впервые появились после отмены его выступлений в России из-за участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Накануне стало известно, что артист находится в США. Он появился на концерте певицы Мадонны в Нью-Йорке, который состоялся 22 января.

Исполнителя сфотографировали с полными пакетами мерча американской певицы. Компанию Киркорову составил его новый директор. О том, когда артист намерен вернуться в Россию, неизвестно.

Певица Анна Асти также покинула Россию после внимания общественности к «голой» вечеринке, сообщает Telegram-канал Mash. Исполнительница выехала за границу вместе с супругом предпринимателем Станиславом Юркиным. По информации источника, она намерена вернуться к частным выступлениям в марте.

Однако портал StarHit, ссылаясь на инсайдера из близкого окружения Асти, заявил, что артистка уехала из России в теплую страну ради реабилитации после перенесенной операции на ступне. По данным издания, у певицы диагностирована редкая болезнь — синдром Келлера, из-за судорог в ноге она не могла нормально передвигаться.

Кто еще из артистов покинул Россию в январе

Певица Юлия Ковальчук вместе с семьей улетела из России после новогодних праздников. Как сообщает 7days.ru, артистка вместе с супругом исполнителем Алексеем Чумаковым летом 2022 года достроили второй дом в Испании, где живут время от времени.

«Ковальчук старается не акцентировать внимания на наличии недвижимости за границей. Уезжать из России исполнительница пока не планирует, а жильем в Испании пользуется только на время отпуска», — пишет источник.

Россию также покинули музыкант Владимир Пресняков вместе с супругой певицей Натальей Подольской. Артистка сообщила в социальных сетях, что они улетели на отдых на Мальдивы, и пожаловалась на мужа.

«Значит, ребят, ситуация такая: фотографировать мой муж (как и все другие мужья моих подруг, которых я знаю) ненавидит с самых больших букв. Буду ползать на коленях и умолять потрудиться сделать пару кадров. Рассчитываю на милость и снисхождение великого артиста», — написала Подольская.

Актриса Лиза Арзамасова накануне поделилась своим местоположением, сообщив, что находится в Дубае. Неизвестно, артистка улетела в ОАЭ одна или в компании супруга фигуриста Ильи Авербуха.

Актриса и экс-ведущая шоу «Жди меня» Татьяна Арнтгольц в настоящий момент находится в Таиланде вместе с мужем актером Марком Богатыревым и их сыном. Актриса сообщила об отъезде из России в социальных сетях, опубликовав фотографии с членами семьи.

На отдых из РФ также улетела певица и телеведущая Ольга Бузова. После празднования своего дня рождения в Москве артистка отправилась в теплые края, откуда делится фотографиями в своих социальных сетях.

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